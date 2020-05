Foro W: Colombia no para en educación virtual

Constanza Alarcón, viceministra de educación básica y media; Julián De Zubiría, pedagogo; Mariano Díaz de Vivar, líder de Directv en Colombia; y José Leonardo Valencia, rector de la Universidad del Área Andina, participaron en el Foro W para analizar como ha respondido el sector de la educación durante la cuarentena.

Según la viceministra Alarcón, la situación actual ha traído retos y victorias para el sector, “como ningún sector y como ningún ciudadano, no estábamos preparados, pero creo que ha sido una posibilidad bastante interesante y retadora para el sector educativo. Creo que nos ha puesto a mirar o fundamental, y nos ha permitido poner en el centro las preguntas que orientan el quehacer educativo”.

En tiempos de pandemia, y a razón de las medidas de confinamiento adoptadas por varios países, la virtualidad se convirtió en la mejor aliada para la educación.

Para el pedagogo Julián De Zubiría, hubo un grupo de colegios privados que tuvieron “una respuesta extraordinaria en un tiempo muy breve”. De igual forma, sostuvo que las universidades supieron responder para no perder el contacto con sus alumnos. Sin embargo, dentro de su análisis afirmó que “en términos generales no se está garantizando el derecho al estudio”, pues el 100% de la población estudiantil en todo el territorio nacional realmente no está conectada.

Y es que a pesar de los esfuerzos por llevar la educación a los hogares del país, la conectividad no es suficiente para garantizarlo.

Otra de las herramientas usadas durante la cuarentena para “llevar la escuela a casa” es la televisión. Por ejemplo, Mariano Díaz Vivar, líder de Directv en Colombia, compartió que “hoy tenemos 3000 centros educativos, nos agarra esta pandemia y 3000 son poco, pero seguimos trabajando para ayudar”.

Sobre los retos de continuar con la educación superior en tiempos de pandemia, el rectos de la Fundación Universitaria del Área Andina, José Leonardo Valencia, apuntó “esperamos que este segundo semestre podamos prepararnos de una mejor manera, esto fue una caída libre. Nos tocó saltar a todos y conectarnos de alguna manera”.

El escenario es retador. A su turno, la viceministra Alarcón sostuvo que “es muy complicado pensar que en un ejercicio donde no había preparación, Colombia hablará de un momento a otro de educación virtual". De tal forma que la transición debe ser proceso lento y cuidadoso.

Para Julián De Zubiría existieron fallas en el protocolo, “algo que no hizo el Ministerio de Educación, convocar a la comunidad, invitar y escuchar a las Secretarías de Educación. Convocar a maestros, rectores e investigadores. No lo hizo. Como no oyeron a los expertos, la solución que dieron no fue la adecuada".

“Para mí el problema más grave es que en la presencialidad la educación ha fallado, en la presencialidad los niños no aprender a leer", sostuvo De Zubiría.

Por su parte, el rector de Areandina indicó que en la presencialidad no hay formación de maestros, por lo que la pandemia saca a flote todas esas debilidades.

“El tema de cobertura en el país es una dificultad muy grande. El 65% de las universidades están en las principales ciudades. La otra Colombia se quedó sin formación ni cobertura de nivel”, apuntó Valencia.

Respecto a ese dificultad en la cobertura, Mariano Díaz expresó que los desafíos en la educación van a seguir exigiendo, no solo en Colombia sino en los demás países de Latinoamérica.

Por eso, un tema importante en el foto fue la capacitación que deben recibir los maestros del país para saber cómo utilizar herramientas digitales en pro de su actividad. “Los docentes tienen que apropiar el tema tecnológico, tenemos que cualificarlos. Es un trabajo que lleva tiempo”, afirmó Valencia.

La viceministra Alarcón explicó que los docentes han recibido capacitaciones. Además, resumió que "más del 80% de los niños de zonas rurales han tenido al menos un acercamiento en entrega de material, llamadas de maestros y acompañamiento. (…) Se esta cubriendo, no con el tema virtual, reconociendo esa limitación, pero sí con televisión y con guías impresas”.

El rector Valencia compartió un notable caso en su universidad, “Frontino (Antioquia) es un ejemplo muy claro de la cobertura que tiene Areandina en el país. Llevamos 61 Indígenas Embera Katio graduados. Esta es la otra Colombia que debemos formar, para impactar de forma positiva”.

Dentro de una de las reflexiones finales del foro, Julián De Zubiría resaltó: "hay que felicitar a los maestros, han hecho un gran esfuerzo. Pero no han tenido la convocatoria ni liderazgo necesarios. Creo que la brecha entre educación privada y pública seguirá creciendo".

Le puede interesar: