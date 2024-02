Iván Duque confirma a La W que acompañó a Zuluaga a reunión con "Duda"

Según confirmó Duque, durante esa reunión con “Duda” no se habló de ningún tipo de monto u oferta económica. Este habría sido el primer encuentro entre Zuluaga y Mendoza, por lo que la conversación fluyó en torno a cómo funciona la dinámica política en Colombia.

“Yo no he participado en ningún tipo de negociación porque no tenía ninguna responsabilidad administrativa (…) El encargado de hablar sobre ese tema debe ser el doctor Óscar Iván”, expresó el Senador del Centro Democrático.

Respecto a las acciones Óscar Iván Zuluaga, el senador Duque aseveró que no quiere ser juez ni interpretar cuál debe ser su comportamiento.

Además, puntualizó que es importante investigar otras empresas, además de Odebrecht, en campañas presidenciales.