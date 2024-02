Magistrado explica afectaciones que pueden tener usuarios de Medimás ante sus incidencias

Luis Manuel Lazo, magistrado del tribunal de Cundinamarca, en diálogo con La W, explicó las consecuencias que tendrá para los usuarios de Medimás las recientes decisiones tomadas frente a la mencionada EPS.

Lazo afirmó que el centro de las preocupaciones tomadas por el tribunal administrativo es precisamente la calidad del servicio prestado a los usuarios. “Medimás debe seguir con la obligación de la prestación del servicio”, explicando los procedimientos que se adelantarán mientras se realiza la migración de los usuarios.

Le puede interesar: Defensoría pide protección especial para usuarios de Medimás

“Lo importante del proceso de migración de los usuarios es que los receptores se encuentren en las condiciones para la atención adecuada de los afectados”, señaló Lazo, explicando la decisión del Tribunal.

Lazo afirmó que la actuación de los entes de control ha sido el adecuado, y señaló que tras analizar lo sucedido, y sabiendo que no es su función proponer políticas públicas, es notorio que la prestación de servicios de salud no puede concederse a quienes no tengan experiencia en el sector, y que también se debe analizar la capacidad financiera de dichas entidades, evitando que la empresa tenga la tentación de tomar y mal utilizar los fondos girados por el Estado.

Lea también: Nuevos usuarios de Medimás afectados por venta de Cafesalud​​​​​​​

El funcionario evidenció los problemas que tuvo la migración de usuarios a Cafesalud, y que ocasionó el detrimento en la calidad de la prestación de servicios por parte de esa EPS, afirmando que, pese a que la capacidad era de cerca de 2 millones, terminó recibiendo un flujo cercano a los 4 millones.