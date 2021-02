Mancuso y Timochenko hablaron e hicieron un llamado a que se sepa la verdad del conflicto

El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño y el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso hablaron telefónicamente e hicieron un llamado a que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad escuchen las versiones de todos los actores involucrados en el conflicto para construir la verdad completa, como un compromiso con las víctimas.

Tanto Mancuso como Londoño señalaron que el Estado colombiano ha tenido una cuota de responsabilidad en el conflicto y que no puede ser juez y parte en el juzgamiento los crímenes cometidos durante décadas de la guerra en Colombia.

"El Estado colombiano no puede ser juez y parte. No puede, en mi caso particular, reclutarme, armarme, entrenarme, participar conjuntamente con nosotros en acciones bélicas y que ese mismo Estado sea el que nos juzgue", aseguró Mancuso.

"Hay intereses que están tratando de obstaculizar todo esto, pero creo que entre todos tenemos que insistir y presionar. Es un deber moral y ético ante las víctimas", añadió Londoño.

Londoño y Mancuso coincidieron en su preocupación por la situación de seguridad del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) si regresa al país y reiteraron su voluntad de dar, ante la Comisión de la Verdad, una declaración conjunta sobre lo sucedido durante el conflicto.