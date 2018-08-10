María Lorena Gutiérrez es la nueva presidenta de Corficolombiana . Foto: Colprensa( Thot )

Corficolombiana informó a través de la Superintendencia Financiera que la junta directiva eligió a la exministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez Botero, como presidenta de la compañía, en reemplazo del señor Bernardo Noreña Ocampo, quien renunció recientemente.

Gutiérrez se vinculará a partir del 16 de agosto a Corficolombiana e iniciará funciones tan pronto reciba la aprobación de la Superintendencia Financiera.

La exministra es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes con especialización en finanzas y Magister en Administración (MBA) de esa misma Universidad. Además, obtuvo su doctorado en administración de la Universidad de Tulane en los Estados Unidos.