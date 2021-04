Más de 2.240 fiestas clandestinas fueron intervenidas durante la Semana Santa: Iván Duque

El presidente Iván Duque rechazó algunos comportamientos de la ciudadanía durante la Semana Santa y los tildó de “bochornosos y alarmantes”.



Por ejemplo, informó que se hicieron 53.357 comparendos en todo el país por desacatar las medidas preventivas para contener la pandemia.



Entre ellos, 13.500 se impusieron por violación del toque de queda, más de 14.000 por el no uso del tapabocas y 5.372 por consumir licor en lugares prohibidos.

“Fueron más de 2.240 fiestas clandestinas intervenidas que ponen en peligro a otras personas. La pandemia no se ha terminado”, dijo.



De estas fiestas, 561 se realizaron en casas, apartamentos y fincas; mientras que 1.680 se hicieron en espacios públicos.



“Vacunación no significa que ya podemos relajarnos, la vacunación es una medida farmacológica pero hasta que todos no estemos a salvo no podemos cantar ningún tipo de victoria”, reiteró.

Finalmente, insistió en el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos y la prohibición de las aglomeraciones.