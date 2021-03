Más de 24.400 empresas no tienen mecanismos eficientes para proteger datos, dice la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que las medidas de seguridad que 24.424 organizaciones públicas y privadas no han puesto en marcha una política de protección para el acceso remoto a la información personal, es decir, no cuenta con mecanismos eficientes para proteger los datos de sus usuarios de accesos no autorizados o incidentes de seguridad.

La cifra sale del segundo estudio anual sobre las medidas de seguridad que han implementado las 33.596 empresas y entidades públicas, que han registrado sus bases en el Registro Nacional.

También se encontró que 20.594 compañías no han implementado una política específica que regule el acceso a la información personal de las bases de datos con información sensible, es decir, no cuentan con las medidas necesarias para proteger los datos sensibles.

Frente a los resultados de 2019, en términos generales, se encontró una mejoría del 12,73% en el nivel promedio de cumplimiento de medidas de seguridad. Sin embargo, persiste un alto nivel de incumplimiento respecto de los ítems comparados en la tabla.

“Las entidades deben cumplir la Ley de Protección de Datos especialmente en materia de seguridad, ya que sin esto será muy difícil tener la confianza de los ciudadanos, además que al tener problemas de seguridad también se pueden afectar los intereses de las empresas. En la SIC hay diferentes guías y herramientas que les ayudarán para que mejoren sus estándares de seguridad”, indicó Andrés Barreto, superindustria.