Mindefensa pide no tramitar proyecto que regula sector de vigilancia y seguridad privada

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, solicitó este martes a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes no dar trámite al proyecto de ley que regula el sector de vigilancia y seguridad privada en el país, presentado por el Partido de la U.

Según el ministro, algunas disposiciones de esta iniciativa "afectan directamente la inversión extranjera y los principios de reciprocidad, no discriminación y trato nacional, y por lo tanto con alta dosis de inconveniencia nacional".

Villegas criticó el artículo 4 de este proyecto, que prohíbe la inversión extranjera en todo tipo societario, pues dice que el "sector económico de seguridad y vigilancia privada se ha caracterizado por la participación de actores extranjeros que lo han fortalecido y han promovido la libre competencia".

Además, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que este proyecto confunde los conceptos de Vigilancia y Seguridad Privada con el de Defensa y Seguridad Nacional, "que no son equiparables y donde la prohibición a la inversión extranjera que se propone por parte del Congreso de la República evidenciaría un claro retroceso en la política pública de protección a la libre competencia económica y en los avances obtenidos en materia de inversión frente al PIB".