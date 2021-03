Minhacienda y Universidad Javeriana debaten sobre transparencia en recursos COVID

Luego del informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en el que cuestiona al Gobierno por la falta de transparencia en las cifras de los recursos destinados a la emergencia, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, respondió las dudas en La W.

Indicó que “la información siempre ha estado. Nosotros totalizamos por billones porque así hacemos la distribución a las distintas entidades. Cuando creamos el FOME para tener recursos específicos dedicados a la emergencia, lo hicimos para ser transparentes y que los ejecución de ellos se pudiera mostrar”.

En esa línea, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio, manifestó que han revisado todos los datos y “ha sido un trabajo de tiempo completo. Con todo y eso, no hay claridad de en qué se están gastando los recursos. En el Portal COVID-19 a un ciudadano le toca irse contrato por contrato a unos documentos que muchas veces no dicen nada”.

A lo que el viceministro respondió que “aquí no se ha ocultado ninguna información. La única que no se ha puesto es la de los contratos de vacunas porque necesitábamos tenerlas. Y esos contratos tienen confidencialidad”.

Y agregó que “nosotros hemos financiado $40,5 billones para la emergencia a través del Fome. De ese total, para la atención de la emergencia sanitaria fueron $15,9 billones; para ayuda social, $14,1 billones; y para la protección del empleo y la reactivación económica, $10,3 billones”.

Frente a qué puede sentir un ciudadano al escuchar la entrevista y teniendo en cuenta que viene una reforma fiscal que trae cambios importantes en el manejo de impuestos, Reyes aseguró que “como ciudadano de a pie, me siento muy confundido. Encontrar esos datos nos tomó a nosotros 26 días, ese tiempo no lo tiene un ciudadano. Me gustaría saber si me toca apretarme el cinturón, exactamente por qué es”.

Mientras que el viceministro acotó que “ese ciudadano se sentiría tranquilo de ver que las cosas se están dando. Que vieron el ingreso solidario, el subsidio a la nómina. Para mí es muy satisfactorio cuando me dicen que su negocio se salvó gracias a la ayuda del Gobierno”.