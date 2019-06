Modelo y exreina denuncia presunto caso de acoso mientras le imponían comparendo en Cali

La modelo y exreina de la panela, María Camila Valencia, relató en W Fin de Semana cómo se habría configurado un presunto caso de acoso sexual en su contra mientras agentes le imponían un comparendo en Cali.

Según cuenta María Camila Valencia, salió de su casa antes de la hora fijada en Cali del 'pico y placa'.



"Por equivocación salí 10 minutos antes de que se cumpliera el pico y placa. Dos guardas de tránsito me pararon a una cuadra de mi casa. Pasé mis papeles y fueron amables al explicarme la razón de mi multa y yo estuve de acuerdo en que cometí una infracción", escribió.

Sin embargo, Camila relató que "mientras me imponían el comparendo, ellos decían que buscara cómo ayudarme".

"Yo les decía que no tenía dinero, que me pusieran el comparendo, y luego me dijeron que las mujeres ‘se podían poner muy creativas para ayudarse’. Ahí entendí la insinuación", dijo Valencia.

"La gente me ha atacado diciendo que yo hice escándalo para no pagar la multa. Yo pagué la multa al otro día, no tiene nada que ver", añade.

"Las mujeres no nos podemos seguir quedando calladas con esto, no podemos permitir abusos", concluyó.