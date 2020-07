Mónica Cuervo invitada a Construcciones Planificadas

Desde que se unió a WATG en 1993, Mónica ha participado en diversos roles, incluido el diseño y la gestión de proyectos para más de 50 destinos en todo el mundo, liderando muchos de ellos desde Diseño conceptual, visión y programación hasta documentación de construcción y Administración en el sitio.

Mónica ha trabajado con una amplia gama de clientes y operadores de hoteles, incluidos Four Seasons, The Ritz-Carlton, The Breakers Hotels, Montage, Salamander Resorts, Hyatt, Sheraton, Marriott, Caesars y Mohegan Sun, además de propietarios y operadores de hoteles independientes.