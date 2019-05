Nina Rodríguez, 33 años, cantante y compositora es #UnaMujerW

Aunque Nina cambió las pasarelas de moda por los escenarios, siempre supo que la música era su inspiración:

“Bueno yo canto desde que me acuerdo, desde chiquitica estoy escribiendo canciones y cantando y haciendo shows en mi casa y entré a clases de expresión corporal precisamente en búsqueda de esa preparación y a los 16 años en una de estas clases me descubrió Tony Márquez, de Stock Models y me dijo que tenía que empezar a trabajar y gracias al modelaje empecé a ahorrar y empecé a hacer independiente, digamos que económicamente y a invertir en lo que iba a ser mi carrera como cantante y haciendo canciones y produciendo y encontrando el equipo correcto”, Recuerda Nina Rodríguez.

Creció oyendo rancheras y boleros, pero poco a poco fue descubriendo ritmos y géneros que la motivan:

“Como a los 13 años descubrí el R&B que fue como un mundo nuevo para mí, me encantó encontrar estas cantantes y ya empecé a conocer el blues, el soul, el hip hop, y últimamente estoy obsesionada con el jazz”, asegura la cantante.

Nina le canta al amor, al desamor, a la cotidianidad, pero sobre todo a las mujeres:

“Lo que yo he intentado hacer con mi música para empoderar a las mujeres es ser totalmente abierta y honesta con mis letras, hablarles de esos demonios que he tenido que enfrentar, de los miedos, de las dudas, hablarles que debajo de la piel todas somos absolutamente iguales, que tenemos vidas que aparentemente pueden ser muy distintas pero que la emociones, el corazón, las dudas, haber crecido en una sociedad machista nos ha llenado de miedos y de incertidumbres frente a muchas cosas y lo que quiero es que las niñas sepan que pueden hacer lo que se les dé la gana, que pueden soñar en grande, que si quieren ser cantantes, pintoras, artistas, lo que quieran ser, se trata de trabajar duro, de ser constantes”, asegura Nina.

Justamente en eso se enfoca Nina, en ser constante y perseverar a pesar de lo difícil que ha sido posicionarse en la industria de la música:

“Ya no necesitas ser un artista formado por una disquera para salir adelante, las plataformas digitales nos han permitido ser artistas independientes, nos han permitido llegar a oyentes que antes no podíamos llegar únicamente por la radio, pero todavía estamos inmersos en una sociedad bastante machista, estamos permeamos por un género muy fuerte que es el reggaetón que ha estigmatizado bastante a la mujer y es difícil o cuesta un poco más de trabajo cuando quieres ser un artista con un discurso diferente y una sonoridad distinta”, sentencia la cantante.

Hoy Nina lanza ‘Quédate’, un sencillo que la hace feliz y que espera con él poderle llegar a muchos de sus seguidores:

“Es el primer sencillo oficial de un disco que hice con Juan Pablo Vega en México con cinco canciones. Empezamos a lanzarlas en formato súper acústico para contarle a la gente quién soy yo, cómo escribo las canciones, cómo es Nina con una guitarra, un piano y la voz y ya. Empiezo a grabar la otra semana con Tweety González, un productor argentino y estoy muy contenta porque la vida es muy bella”, cuenta la artista

Nina Rodríguez, cantante y compositora es #UnaMujerW