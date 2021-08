No hay contradicciones en versión sobre asesinato de Gómez: Lozada se ratifica

En diálogo con La W, el senador Carlos Antonio Lozada se refirió a la declaración de 'Rafael Gutiérrez' en la que negó tener información sobre la responsabilidad de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y ratificó su versión sobre el homicidio del dirigente conservador.

Sonó en La W: Testigo estrella desmiente conocer autoría de FARC sobre crimen de Álvaro Gómez

Escucha "Testigo estrella desmiente conocer autoría de FARC sobre crimen de Álvaro Gómez" en Alacarta

El congresista aseguró que "Gutiérrez reconoció que estuvo en el desplazamiento en ese momento al campamento de Manuel Marulanda" y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá que evaluar su versión sobre el magnicidio y la que dio Gutiérrez, cuyo verdadero nombre es Reynel Guzmán.

Lozada también negó haber amenazado de muerte a Guzmán y dijo que el hecho de que su excompañero en la guerrilla hubiera grabado una conversación privada "demuestra que había una doble intención".

"Me ratifico en lo que le he dicho a la JEP y tengo la tranquilidad de que esa Jurisdicción no encontrará contradicciones en mi versión", añadió el excomandante guerrillero.