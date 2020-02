No podemos estar en jugarretas: vicepresidenta al Comité Nacional del Paro

Según la alta funcionaria, este es un tema “desafortunado” ya que los promotores están perdiendo la oportunidad de conversar y aportar soluciones estructurales.

“Creo que cuando realmente tenemos la voluntad de sacar adelante al país uno no puede ponerse en jugarretas a ver si le llega o no le llega la otra parte a las reuniones. Aquí no podemos estar en jugarretas a ver si hay unos que tienen posiciones radicales, a ver cómo arrinconan al gobierno contra la pared”, dijo.

Y agregó que “no es con politiquería cómo van a pretender arrinconar a la sociedad”.