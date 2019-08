Odebrecht le habría pagado a periodistas por hacer campañas de desprestigio

Se trata de una declaración rendida por el condenado Gabriel Ignacio García Morales, exviceministro de Transporte y quien firmó el contrato con Odebrecht en 2009, ante este Tribunal Arbitral, y hecha en una audiencia pública a la que concurrió por medios virtuales el 26 de febrero de 2018 (Acta No.66), en calidad de testigo citado de oficio.

En la diligencia de interrogatorio le hicieron la siguiente pregunta: Le entendí de su declaración que usted era simplemente una ficha en este rompecabezas y que había un entramado. ¿Usted nos puede hablar de ese entramado?

A lo que él respondió:

"(...) hay una estrategia mediática en donde ellos reclutaron algunos medios, eso es parte de mi principio de oportunidad y no puedo y no puedo dar datos específicos, porque hace parte de la reserva, pero había algunos periodistas muy importantes que apoyaron la estrategia de concebir el contrato de Odebrecht no solamente a través de una campaña de relaciones públicas, sino también de una campaña de desprestigio a los potenciales competidores".