Para mí era muy difícil creer que había falsos positivos: Uribe

En reunión con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el expresidente de la República Álvaro Uribe se defendió de las acusaciones en su contra por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el conflicto armado. El exmandatario indicó que siempre le costó creer que se estuvieran cometiendo falsos positivos, pero que actuó ante las denuncias.

Manifestó, además, que en algunos casos los soldados “lo engañaron” y que la culpa de ese fenómeno criminal no era de quien exigía resultados.

"Yo siempre he sido una persona exigente, entonces que me vengan a decir que, como yo exigía resultados, iban a cometer crímenes, ¡por favor! La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, sino del incapaz criminal que para fingir produce crímenes”, indicó.

En su participación, hizo duras críticas al sistema transicional, reiterando que no lo reconoce y además afirmando que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estaría presionando a militares a que reconozcan crímenes que no cometieron, para mantener su libertad.

“Yo temo y lo vengo diciendo de hace mucho rato, que los militares allí los están forzando a muchos a reconocer delitos no cometidos en aras de proteger su libertad. Me imagino una familia diciendo, así no hayas cometido ese delito tienes que reconocerlo porque necesitamos tu libertad”, sostuvo Uribe.

El expresidente, a su vez, defendió su participación en la aplicación de las denominadas Convivir, diciendo que actuaron en el marco de la legalidad y arrepintiéndose por haber sugerido en alguna ocasión que portaran armas largas.

“Dije que debían tener armas largas, por el desespero de ver tanta violencia y de ver que había que apoyar a las Fuerzas Armadas, pero ese error que reconozco se quedó en el discurso, nunca se les concedieron”, afirmó.