Participación de las víctimas era mínima: Laura Montoya se ratifica contra Acevedo

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, la directora del Museo de Memoria, Laura Montoya, se refirió a su renuncia al Centro Nacional de Memoria Histórica (entidad que construye la obra), luego de señalar al director Darío Acevedo de impedir su trabajo con las víctimas.

Montoya se ratificó en sus señalamientos al director de la entidad sobre la participación de las organizaciones en la construcción del Museo, indicando que efectivamente Acevedo sí limitó su trabajo de relacionamiento con los afectados durante la confrontación armada.

“Este no es un museo cualquier,a donde los curadores van y escogen piezas de arte históricas y hacen una investigación en laboratorio o desde un punto de vista, sino que este Museo requiere, por ley, que se construya con las víctimas y por tanto hay que abordar sus organizaciones”, sostuvo.

Montoya además señaló que recibió con sorpresa que el director Acevedo mencionara que ella se había aliado con “sectores adversos”, expresando que él como director no puede hablar de esa manera al trabajar con las víctimas.

“Yo creo que en la Función Pública uno no puede estar pensando en sectores adversos para ejecutar los programas que son para todos, entonces a mí me cuesta entender, porque me he encontrado con un montón de organizaciones sedientas de trabajar con el Museo”, indicó.

Además, según su versión, la ruptura con Acevedo se produjo luego de que ella asumiera un liderazgo en la entrega del Museo de Memoria (obra que está en un desarrollo lento). También advierte que incidió su acercamiento con todas las organizaciones, así como una entrevista que concedió, la cual no le gustó al director, y en agosto le prohibió a ella escribirle por WhatsApp.

“Yo le escribía por el chat y me dijo que nada más, que todo por correo institucional, ahí se rompe la comunicación (...) cuando empezamos a acercarnos a las organizaciones, no le gusta que yo haya tomado la delantera con estas otras organizaciones que son de base de víctimas”, señaló.

También respondió a los señalamientos en su contra sobre ejecución de presupuesto y modificaciones extemporáneas al contenido del Museo, indicando que no había lentitud en el mismo y explicó que sus equipos de trabajo se han trasladado a las regiones.

Además, señaló que los avances más considerables en el desarrollo del Museo se presentaron en su gestión. “Yo me imaginé que iban a tratar de buscarme todo lo malo”, afirmó.