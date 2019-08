Paula Sarmiento, artista plástica es #UnaMujerW

La frase que aparece en las chaquetas de jean que la hicieron famosa, no es otra máxima de superación personal:

“’La obra de arte Soy yo’ nace en un momento muy especial en mi vida porque yo acababa de dar a luz a mi tercera hija. Necesitaba aplicar a mi visa de talento extraordinario, a mi visa de artista y toco las puertas de un galerista amigo y le pido que por favor me ayude con los papeles, que necesitaba que fuera mi patrocinador aquí en los EE.UU. y él me dice: ‘Paula, en dónde está tu obra’, y yo le digo, ‘es que la obra de arte soy yo’, y él me mira, y yo le digo, ‘te estoy hablando en serio, en este momento de mi vida que acabo de tener mi tercera hija en la única persona que puedo trabajar en este momento para ser una mejor persona, una mejor madre, una mejor esposa, es en esta que ves aquí’, él sonrió y me dijo: ‘no, pues no te puedo ayudar porque no te puedo dejar aquí en la galería’”.

Hoy miles de personas admiran su obra e incluso se la ponen en camisetas y chaquetas que vende en Estados Unidos, Colombia y otros países:

“Durante cuatro años consecutivos ‘La obra de arte soy yo’ ha estado presente en Art Basel, es un mensaje para los espectadores de reflexión, de contemplación, de reconocimiento, y en este momento le hemos dado toda la fuerza”.

Además de darla a conocer como artista plástica, el mantra de ‘La obra de arte soy yo’, la convirtió en la dueña de un poderoso mensaje que se ha difundido alrededor del mundo:

“Me encanta escuchar y me siento supremamente complacida cuando me dicen que leen esta frase y se sienten como las verdaderas obras de arte que son, entonces entiendo que el mensaje sí está cumpliendo la función que debe, que si ha tocado corazones, que sí ha llenado espacios, momentos en la vida de otros seres humanos”.

Paula es de las que respalda con ejemplo lo que predica. Viuda, con tres niñas, dos carreras y un emprendimiento multinacional no pierde de vista lo que la trajo hasta este momento de vida:

“Queremos que se vuelva un estilo de vida, que nos levantemos pensando esta es la mayor obra de arte en la que voy a trabajar hoy y el resto de nuestras vidas”.

Paula Sarmiento, artista plástica es #UnaMujerW