Petroleros del país proyectan realización de pilotos de fracking para el 2021

En su más reciente pronunciamiento la Asociación Colombiana del Petróleo, manifestó que las expectativas del sector se fijaron en que para este año se logre definir el marco regulatorio de los proyectos de la técnica del fracking y que de paso se logre avanzar en todos los procedimientos, expedición de permisos, licencias y entre otros procesos, para que el próximo año es decir el 2021, sea la temporada en que las empresas puedan adelantar tanto obras civiles como los pozos que terminen siendo parte de los proyectos pilotos de no convencionales.

Frente al tema, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, dijo “eso significaría que el grueso de la inversión en materia exploratoria estaría más para el próximo año, aunque este año seguramente habría algunas inversiones en estudios ambientales” añadiendo que desde la Acp en sus perspectivas no ven en el 2020 la perforación del primer pozo a través del fracking.

Finalmente, la Asociación Colombiana del Petróleo, frente al interrogante de ¿sí en Colombia no hay fracking, el país se vería obligado en un corto plazo a importar crudo y gas?, respondió que, Colombia le ha apostado a distintos tipos de yacimientos, lo que a su vez no ha permitido que el país encuentre los volúmenes que se quieren pare incrementar las reservas, lo cual llevará a que las mismas en algún momento se acaben, asegurando que por ende se le debe seguir apostando a encontrar reservas en distintas técnicas, y que en el caso de los yacimientos no convencionales, frente a las dudas que existen empezar a evaluar las mismas a través de los pilotos, pasando de las conversaciones y debates a la práctica.

