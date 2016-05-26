Plan A, B y C del Gobierno es el plebiscito por la paz: Mininterior

Para el jefe de la cartera política, el Gobierno lo que ha buscado con el trámite del Proyecto de Ley que reglamenta el plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos de La Habana, es estar preparado y listo para lo que viene una vez culmine la negociación.

Cristo indicó que espera que los negociadores lleguen a un acuerdo en esa materia en las próximas semanas, porque “el plan A, B y C del Gobierno para refrendar lo pactado es el plebiscito”.

“Si esperamos a que salga de la Mesa de La Habana no estaríamos hoy haciendo una audiencia, sino hasta ahora empezando a ver cómo se refrendarían los acuerdo de paz”, explicó.

Sobre el tiempo que tomará la revisión constitucional de la iniciativa, teniendo en cuenta lo avanzada que está la negociación, el funcionario explicó que “la presidenta de la Corte ya ha dicho que tendrá un trámite prioritario el proyecto de ley estatutaria”.

“Con la audiencia de hoy esperamos que el señor magistrado ponente presente su ponencia y que, obviamente, comience su discusión en la Sala Plena, pero no somos nosotros los señalados para indicarle un plazo a la Corte”, agregó.

El jefe de la cartera política se declaró positivo frente a la decisión que tomará el alto tribunal.

“Estamos convencidos de que la Corte avalará la decisión de consultar, por primera vez en la historia de este país, el contenido de unos acuerdos de paz como los de La Habana. Nada más democrático y nada más importante y positivo para el país que queden blindados política y jurídicamente los acuerdos de paz, con la Ley del Plebiscito, con la participación de los colombianos y la implementación en el Acto Legislativo de Paz”, concluyó.