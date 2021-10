Polémica por opinión de Margarita Rosa de lo que pasó en video de Gustavo Bolívar

Una de las actrices más reconocidas en Colombia es sin duda Margarita Rosa de Francisco, quien ahora se ha dedicado a ser una opinadora en Twitter con fuerte influencia en temás políticos y sociales de interés para la gente; sin embargo, sus palabras esta vez levantaron más críticas que apoyo.

Le puede interesar:

“A mí me pareció muy importante lo que pasó en el vídeo en el que Gustavo Bolívar entrevista a Amaranta Hank y a Claudia Quintero. Los debates políticamente correctos a veces no logran expresar una realidad tan dura como la que viven la mayoría de mujeres pobres en Colombia”, escribió la mujer.

A mí me pareció muy importante lo que pasó en el vídeo en el que @GustavoBolivar entrevista a @AmarantaHankTw y a @afro_candombera . Los debates políticamente correctos a veces no logran expresar una realidad tan dura como la que viven la mayoría de mujeres pobres en Colombia.👇 — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 25, 2021

A lo que varios internautas de alto alcance le reaccionaron criticándola porque aseguran que lo que ella ve como muy importante y como una manera política incorrecta de evidenciar los problemas de una mujer fue un irrespeto contra Amaranta.

¿Qué? Es en serio? La revictimizó, puso en duda un episodio de violencia sexual en su contra, se burló de su estado de salud mental...



¿Qué video viste? — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 25, 2021

Nunca lo esperé de ti, @Margaritarosadf. Lamentable que también revictimices la horrorífica experiencia de @amarantahanktw. Fue víctima de múltiples ataques de burlas hacia su salud mental y hacia su abuso y llegas tú y lo legitimas porque “no te pareció que”. Te faltó sororidad. — David Rozo (@DonIzquierdo_) October 26, 2021

Considerando tu audiencia, sería muy útil que tú, @Margaritarosadf, te instruyeras sobre lo qué significa ser feminista y no justificaras la revictimización ni la violencia contra otras mujeres. — Sara Tufano (@SaraTufanoZ) October 25, 2021

Hilo. Algo que aprendí de Alma Guillermoprieto en su ensayo "¿Será que soy feminista?", es que ha sido y seguirá siendo arduo el aprendizaje sobre la lucha de las mujeres por la igualdad y contra la violencia. Sufrí la revictimización y no aprobaré ese comportamiento hacia otras. — Claudia Morales (@ClaMoralesM) October 25, 2021

Incluso la misma actriz de cine para adultos se pronunció acerca de lo ocurrido y señaló que fue revictimizada por la activista: “Este video me revictimiza, sí. Pero aún con dolor quiero que comprendan que una feminista no puede burlarse en la cara del abuso que otra mujer recibió y tampoco de su salud mental. Es una bajeza, es cruel”.

Este video me revictimiza, sí. Pero aún con dolor quiero que comprendan que una feminista no puede burlarse en la cara del abuso que otra mujer recibió y tampoco de su salud mental. Es una bajeza, es cruel. pic.twitter.com/gqYJbibjT0 — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) October 25, 2021

Pese a la lluvia de críticas que le llovieron a Margarita Rosa, ella siguió firme en su postura: “Para mí el discurso de Claudia en ese video no tiene desperdicio. No me pareció que estuviera atacando personalmente a Amaranta sino a lo que representa la normalización de una actividad supuestamente dignificada por la cantidad de dinero que produce”.

“Creo, como lo dijo Claudia desde su dolorosa experiencia cómo sobreviviente de prostitución, que, si el progresismo está con “el pueblo”, Claudia es el pueblo. Hay que prestarle mucha atención a lo que ella dice y dirá, estoy segura, de manera menos catártica en otro momento”, concluyó la reconocida artista colombiana.

Creo, como lo dijo Claudia desde su dolorosa experiencia cómo sobreviviente de prostitución, que si el progresismo está con “el pueblo”, Claudia es el pueblo. Hay que prestarle mucha atención a lo que ella dice y dirá, estoy segura, de manera menos catártica en otro momento. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 25, 2021