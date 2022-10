Polo Democrático pide al Gobierno implementar el voto electrónico

Mediante un derecho de petición enviado al ministro del Interior, Fernando Carrillo, las directivas del Polo Democrático le solicitaron al Gobierno implementar el sistema de voto electrónico para las próximas elecciones.



Según la presidenta de esta colectividad, Clara López, “en Colombia las garantías electorales, especialmente para la oposición, se han desvanecido y aún no hay un marco regulatorio serio y efectivo que lo haga transparente e imparcial, ni existen las suficientes garantías para que haya igualdad de condiciones en la competencia política”.



Señala además que el Registrador advirtió que, como el Gobierno no ha cumplido con la asignación de los recursos necesarios, muy seguramente la implementación del sistema de voto electrónico en Colombia se tendrá que aplazar y para las elecciones de 2014 no se contará con esa herramienta.



“Muy grave sería, señor ministro, que el gobierno del presidente Santos se arrogara el derecho del que carece de no cumplir con la Ley 1475 de 2011, y más cuando su objetivo es enfrentar uno de los sistemas electorales más corruptos del mundo”, aseguró.