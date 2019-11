Por falta de oferentes amplían plazo para la subasta del espectro

Este 5 de octubre era la fecha límite para que las empresas interesadas en participar en la subasta del espectro en las bandas de 700 MHz, 1.900 MHz, y 2.500 MHz presentaran su interés de participar en el proceso.

(Lea también: Ministerio de las TIC abre oficialmente la puja para la subasta de espectro)

No obstante, una vez vencido el plazo, solo se presentó el operador Claro, por lo que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), mediante una resolución, amplió por siete días la “fecha final para la presentación de solicitud de asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico”.

Según conoció La W, aunque Tigo había desistido de participar en esta subasta, la junta directiva de la compañía analizará si se presenta en este lapso de tiempo. Es de aclarar que Tigo se presentará solo en caso de que el Mintic publique el precio base del espectro.

Por otro lado, Movistar manifestó su negativa de seguir participando en este proceso que, según argumentan, beneficiaría a Claro por su posición de dominancia. Esta discusión hasta el momento no se ha definido, debido a que, hasta la fecha, no se ha terminado de conformar la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad encargada de decidir si Claro es o no un operador dominante en el mercado colombiano.

Avantel es otro de los interesados que finalmente no se presentaron. Sin, embargo será el próximo viernes 15 de noviembre el día en que se conozcan quiénes son realmente los jugadores de este millonario proceso que se adjudicará el próximo 12 de diciembre.