Por opinar de política le quitaron los patrocinios a campeón suramericano de natación

El nadador colombiano Jorge Iván del Valle, quién es campeón sudamericano de natación, anunció en días anteriores que varios de sus patrocinadores le habrían retirado el respaldo luego de realizar varios trinos en contra del uribismo y criticando lo que era sucediendo actualmente en Colombia, en termino de asesinato de jóvenes.

Le puede interesar: Cancillería desvinculará a hija de Noemí Sanín como cónsul en Londres

"Me dijeron que estaba hablando mal de la administración, me despiden de mi trabajo, cuatro días antes de una competencia" contó.

Además, dijo que "debemos mirar las cosas de otras perspectivas, yo seguiré dando mi opinión, hay que tener empatía con los demás".

Respecto a si sus opiniones subidas de tono podrían aumentar la polarización dijo que "yo creo que desde el amor podemos cambiar el mundo, por eso me he disculpado si me he expresado mal".