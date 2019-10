La W conoció en exclusiva que, ante un juez, la Procuraduría General de la Nación pidió el desarchivo de la investigación por la muerte de Alejandro Pizano, hijo del excontroller de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano. La Procuraduría afirma que en la finca donde murió el joven había cinco personas que residían y las cuales deben ser investigadas. Procuraduría afirma que donde murió Alejandro Pizano había cinco personas que residían .

La delegada de la Procuraduría asegura que la Fiscalía no investigó a fondo los hechos. Por su parte, la Fiscalía dijo que el Ministerio Público presenta cuestionamientos pero ninguna prueba nueva, por lo que se opuso a esta solicitud. En la audiencia, el juez informó que la familia Pizano no quiso hacer parte de la diligencia judicial.

La decisión judicial quedó programada para el 1° de noviembre.