¿Qué implicaciones políticas tienen las declaraciones de Aída Merlano?

Las declaraciones de la ex senadora Aída Merlano desde el Palacio de Justicia en Venezuela, el día de ayer, dejaron bajo la lupa al uribismo y al ex Fiscal General Néstor Humberto Martínez, pues afirmó tener “pruebas, videos, audios, pruebas escritas, contratos y licitaciones amañadas (…) Todos caerían con las pruebas que yo tengo”.

A raíz de este testimonio, hoy en Sigue La W se analizaron las implicaciones políticas que tienen sus palabras.

Los senadores Jorge Robledo, Ricardo Ferro, Juan Diego Gómez y Temístocles Ortega, hablaron sobre este y explicaron desde sus alas políticas, qué significan las declaraciones de la excongresista.

En primer lugar, Robledo destacó que "el hecho de que la senadora haya sido condenada y esté hablando desde Venezuela no le restan ningún "mérito" a lo que hizo. Autoridades encargadas deben procesarlo".

Además, señaló "lo que ella dice debe investigarse, porque sabe mucho sobre la clase política en la costa (...) no hay que descartarlo de plano".

Ferro dijo que "comparto que hay temas que toca investigar, la compra de votos le ha dolido mucho a la democracia colombiana".

"Ella en este momento no tiene la objetividad para hablar, pero eso no quiere decir que lo que diga no se deba investigar" añadió.

Por su parte, Juan Diego Gómez, destacó que "independientemente de si pasa o no pasa algo con el Gobierno de Nicolás Maduro, creo que ella no va a venir y habrá incertidumbre".