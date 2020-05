“¡Que la Fiscalía me investigue!”: Catherine Juvinao niega supuesta corrupción en contrato

La asesora del gobernador Carlos Caicedo desmintió irregularidades en su contrato, tal como lo denunció el abogado Julián Quintana ante la Fiscalía.

Y aunque el denunciante la acusó de supuesta “corrupción”, Juvinao aseguró que sus acusaciones son totalmente falsas y, además,

tienen un tinte político.



“En el marco de mi estrategia de comunicaciones, Quintana dice que hay una duplicidad, que sería una nómina paralela, lo cual es un disparate porque le tocaría comprobarlo, no sé de dónde saca eso”, señaló.



Frente al otro supuesto delito por el cual fue denunciada, sobre el objeto del contrato en la Gobernación, la contratista aclaró que entre sus funciones no está atacar a la oposición, como se ha replicado.

“El cuento de que por mi contrato en el Magdalena me pagan para hacer campaña contra la oposición es una ‘fake news’ de Gustavo Rugeles”, agregó.



Finalmente reprochó que esté siendo denunciada por un “abogado cuestionado, con varias investigaciones y una sanción de la Procuraduría” por extralimitación de funciones cuando ejerció como director del CTI.



“Yo, en mi vida pública, no tengo una sola investigación. A mí que me revisen, ojalá la Fiscalía me investigue, la Procuraduría y la Contraloría para que me dejen en paz y me dejen trabajar”, dijo.