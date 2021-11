Rahul Mehrotra es el principal fundador de RMA Arquitectos. El divide su tiempo entre trabajar en Mumbai y Boston y enseñando en la Escuela Superior de Diseño en la Universidad de Harvard, donde es Profesor de Diseño Urbano y Planificación y el John T. Profesor Dunlop en Vivienda y Urbanismo. En 2012-2015, lideró una investigación de la Universidad de Harvard con la Profesora Diana Eck, llamada The Kumbh Mela: Mapping the Ephemeral Mega City. Este trabajo fue publicado como un libro en 2014 y se extendió en 2017 como un libro titulado Does Permanence Matter? Mehrotra tambien fue co-autor en el libro titulado Taj Mahal: Multiple Narratives, el cual fue publicado en Diciembre 2017. Su mas reciente libro es Working in Mumbai (2020) y es una reflección de la evolución de su práctica a través de su asociación con la ciudad de Bombay/Mumbai.