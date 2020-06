¿Se archivó irregularmente la investigación de la DNE contra un poderoso prestamista?

La W conoció en primicia que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia trasladó al ente acusador una denuncia fechada el 24 de junio de 2017 para investigar a fiscales y exfiscales de la Dirección Especializada Contra la Corrupción. Esto, por presuntas irregularidades que se encuentran relacionadas con el archivo de la investigación en favor del prestamista Carlos Gutiérrez y la Organización Servimos S.A, por el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

W Radio también conoció que por estos hechos se investiga al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, al exfiscal Óscar Toro y al abogado Leonardo Pinilla.

Hay que recordar que Andrés Velez, llamado por muchos como testigo falso, aseguró en los micrófonos de La W que el libro de Luis Gustavo Moreno fue financiado por Gutiérrez. Estos hechos fueron desmentidos por el prestamista en la emisora.

Hay que recordar que Servimos S.A. fue objeto de inspección judicial, en febrero de 2012, por parte de la Corte Suprema por el escándalo de la DNE.

La W contactó con uno de las investigadores del caso de la DNE, quien respondió:

"Una vez lo citaron a interrogatorio este empresario, citación a la que no asiste pero envía a su primo del mismo apellido, quien hasta hace poco tiempo trabajaba en la Contraloría General y fue destituido por los hechos ya conocidos, nos trasladaron a otra unidad y al empresario le archivaron el caso. Fiscales se opusieron a los beneficios entregados al ex director Omar Figueroa quien fue el artífice de entregarle bienes a los congresistas a quienes tampoco les pasó nada, compulsaron muchas pruebas de lo que entregó Figueroa a esos congresistas y la Corte suprema no hizo nada, obviamente en la Fiscalía engavetaron eso".

Este medio conoció que a la Corte sí llegó la investigación contra Servimos, pues había registros de préstamos o de pagos a un exfiscal general de la nación, varios abogados de renombre, congresistas y la esposa de un exvicepresidente.

Además, se indagaba por la relación entre Servimos y el exparamilitar Miguel Arroyave.

La pregunta es: ¿qué pasó con el caso en la Corte?

Carlos Gutiérrez fue nombrado hace poco en medio del escándalo por un documento en el que Casa de Nariño entró a justificar el contrato para el posicionamiento de la imagen del presidente Iván Duque en plataformas digitales.

En su momento, se reveló que uno de los accionistas de la empresa con la que se firmó el contrato, Du Brands SAS, es el prestamista Carlos Eduardo Gutiérrez Villegas, a través del Grupo Empresarial Andino SA.

Gutiérrez desmitió los hechos y aseguró que, desde 2011 no es accionista de la empresa de marketing político Du Brands y ha negado tener algo que ver con dicho contrato.

"Respecto al fiscal Moreno, no tengo relación alguna con él. Recuerdo un lanzamiento de un libro al que asistimos varios profesores de distintas universidades. Radicaré un oficio a la Fiscalía para ubicar la investigación y contestar cualquier interrogante que tengan", le dijo Gutiérrez a W Radio.