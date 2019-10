Se dice en la Costa Atlántica que Aida Merlano no vuelve a aparecer viva: Ariel Ávila

¿Dónde está la excongresista Aída Merlano? ¿Quiénes están tras su fuga? ¿Quiénes protagonizan la corrupción que hay detrás de la condenada? El analista Ariel Ávila respondió a estos interrogantes.

Ávila inició diciendo que esta situación “está relacionado con los clanes más poderosos de la Costa: los Char, los Gerlein y Cambio Radical. Eso resume el caso de Aída Merlano. Ella sabía muchos secretos de toda la clase política (...) no tenía mucha fortaleza mental, lloraba y decía que iba a hablar, pero luego se fuga”.

También explicó cómo se han comprado votos, “el día de las elecciones, devuelven las cédulas a la gente para que vote y les terminan de pagar el otro 50% del voto (...) esa estrategia la realizan los llamados "mochileros"”.

“Aída Merlano no está allá en el Congreso para hacer plata, porque la vuelta cuesta más de lo que deja, sino que está para hacer mandados burocráticos” señaló.

De otra parte, destacó que “el problema es quién pagó todos los sobornos de esa fuga, ¿Quién le financió a Aída Merlano la compra de votos? Ella es la congresista pero no tiene la plata; es el que le financió todas las campañas que es Julio Gerlei y también que nos digan dónde está, ¿Merlano nunca más va a aparecer? Lo que se está diciendo en el sub mundo de la costa atlántica es que ella no vuelve a aparecer viva”.

“Aída Merlano lloraba mucho y gritaba, decía que iba a echarlos a todos al agua (...) ella no soportaba la cárcel, presionó a sus socios para que la liberaran y a cambio ella no contaba nada” afirmó.

Sobre esto añadió, “nadie habla porque les tiene miedo a los políticos de la Costa, pero la Fundación Paz y Reconciliación no (...) Aída Merlano puede destapar la compra de votos que opera en siete departamentos”.

“Las autoridades tienen el deber de decirnos quién financió a Aída Merlano en la compra de votos y en su fuga, y dónde está. El tema no es qué pasó con la cuerda” destacó.

Además, dijo que “el asunto de Aída Victoria Merlano pudo ser por una presión mediática y la justicia quedó tan en ridículo que tuvo que fingir que hacía algo. O para distraer a las autoridades”.

“Hay mucha corrupción, poca voluntad política y miedo entre los ciudadanos. A la gente que ha denunciado, la han matado” agregó.

De otro lado, una amiga de la familia llamada Sonia León, aseguró que Aida se fue para siempre y que, lo hizo porque nunca tuvieron en cuenta de que ella tenía un trastorno mental pues es bipolar, “estaba cansada de la forma en que la trataron en la cárcel y la justicia. Ella lloraba todos los días en la cárcel, estaba desesperada. Decía "estoy muerta en vida, esto es una tumba"”.