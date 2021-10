Sergio Fajardo insiste en su invitación a Alejandro Gaviria para dialogar

El precandidato presidencial, Sergio Fajardo, se pronunció sobre el video del exministro Alejandro Gaviria en el que tomó distancia de la Coalición de la Esperanza, al asegurar que no le fue bien en su reunión con ella.

En su respuesta, Fajardo reconoció que tuvo el impulso de contestarle el mensaje con indignación, pero resaltó que “la rabia no solucionaría nada”.

“Tenemos que evitar maltratarnos y empezar a mandarnos mensajes correctos en el país. Hay montones de personas frustradas porque no logramos lo básico para avanzar, dialogar. Dialogar de verdad, no dialogar para cumplir. No es cierto que en Colombia sea imposible llegar al poder sin negociar con el clientelismo y la corrupción”, dijo.

Además, insistió en su llamado al diálogo aclarando que “en una hora es poco lo que se resuelve”, haciendo referencia a la reunión con Gaviria y, aunque reconoció que la concertación es difícil porque requiere tiempo, ratificó que es fundamental adelantarla sin arrogancias.

“Aquí nadie busca borrar a nadie del panorama, este no es el lugar para arrodillar a nadie. Esta no pretende ser ninguna lección de moralidad, es una profunda convicción de que para derrotar las prácticas clientelistas, que son la puerta de entrada a la corrupción, no podemos hacer ninguna alianza, de ningún tipo, con quienes la representan”, señaló.