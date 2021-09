Si hubo una persona culta en este país, fue Antonio Caballero: María Elvira Samper

Tras la noticia del fallecimiento del periodista, caricaturista, columnista y escritor Antonio Caballero Holguín, una de sus excompañeras en el noticiero QAP, María Elvira Samper, le confirmó a la W Radio que su amigo murió este 10 de septiembre luego de luchar por varias semanas con una afección de salud que lo llevó a estar hospitalizado.

"Estaba muy mal, yo hablé con él hace ocho días y me dijo que estaba a punto de que le dieran la salida. Esta semana volví a llamarlo, pero ya no me contestó y hoy nos enteramos de su muerte. A pesar del dolor, estoy segura que descansó", afirmó la también columnista, redactora y directora colombiana.

En su intervención, y recordando a uno de sus más cercanos amigos, la locutora no escatimó en halagos para hablar de la genialidad de la trayectoria de Caballero y su legado para las actuales y futuras generaciones.

"Nos dejó un legado a los periodistas de veracidad, de coherencia, del más profundo conocimiento de la cultura general y una pluma impresionante como escritor, que podría decirse que fue mejor que la de su padre", aseguró.

Además, habló del carácter y la personalidad crítica del columnista, llegando a afirmar que detrás de la apariencia de ese hombre tosco y frío había un manojo de sentimientos y sensibilidad, un gran sentido del humor y una entrega innegable a su hija y su familia.

"Hay que decir que era neurótico y cascarrabias, como somos muchos en este oficio", comentó entre risas.