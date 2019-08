Son críticas infundadas y equivocadas: Contralor le responde a dirigentes gremiales

El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, calificó de infundadas y sin conocimiento las críticas que algunos columnistas de opinión, que dirigen gremios representativos, le están haciendo al proyecto de acto legislativo que reforma el control fiscal, indicó que nos les va a dar gusto y peleará con argumentos para que esta iniciativa culmine exitosamente su trámite en el Congreso.

“Hay intereses de algunos sectores donde persiste el interés de que la Contraloría sea pequeña. No tenga capacidad de investigación y vigilancia. Y que adicionalmente de eso no quieren ser vigilados y tienen grandes problemas con que sean gestores fiscales, y este Contralor General de la República, que fue elegido, así no les guste a esos columnistas, al doctor Botero, al doctor Clavijo, y a los otros que se han expresado mal en reunión de la asociación bancaria, no le vamos a dar el gusto y vamos a dar la pelea en el Congreso de la República, porque el país está esperando que no se pierdan los recursos de los colombianos. Este año solamente van a ser $260 billones de pesos y en ese sentido no vamos a claudicar esa lucha", resaltó.

Para el funcionario, “pareciera que estos columnistas de opinión no leyeran lo que hay escrito dentro del Acto Legislativo”, e insistió en que con reforma del control en curso no quiere la Contraloría coadministrar.

También aclaró que no se pretende hacer un control previo, como se hacía antes de la Constitución de 1991. "Lo queremos es preventivo, como lo hace hoy la Procuraduría General de la Nación y a esos que tanto dicen que somos asustadurías, les diría que somos más bien frustradurías, porque nos vemos frustrados todos los días cuando queremos evitar que se nos roben la plata de todos los colombianos y no podemos hacer nada porque el control es posterior y selectivo y tenemos que esperar a que roben para poderlo recuperar”, mencionó.