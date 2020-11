“Terminan apoyando políticas de muerte”: Petro arremete contra Duque en redes sociales

El senador de la Colombia Humana Gustavo Petro arremetió contra el presidente de la República, Iván Duque, asegurando que “apoya políticas de la muerte” luego de que el mandatario mencionara que siempre ha sido de extremo centro en la política.

“Para mí el mundo no se divide entre izquierda y derecha. Siempre me he definido como una persona de extremo centro”, escribió en su momento Duque.

Por ese mensaje, Petro le reclamó al presidente que, al definirse por esa corriente política, “arrastra a las personas a no definirse, terminan apoyando políticas de la muerte”.