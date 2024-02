Yair Klein afirmó que expresidente Uribe pagó por entrenamientos a través de una organización

El mercenario israelí, Yair Klein, le dijo en exclusiva a La W Radio que sí se refería a Álvaro Uribe cuando hablaba de un hacendado que estaba vinculado con los pagos de los entrenamientos paramilitares en Puerto Boyacá.



"No me eché para atrás, lo que digo es que en los tiempos del entrenamientos, cuando terminamos, ellos no tenían dinero para pagarme. Tuve que esperar hasta que llegara este dinero. Después de dos días me dijeron que la persona que pagaba este dinero era el senador y soltaron el nombre del senador que tenía la hacienda más grande de esa zona. Resulta lógico que el mismo senador propietario de la hacienda más grande, y que no pudiera cuidar de su propia hacienda, pues decidiera pagar y garantizar su pago a través de una organización: Codegan", explicó.



Al ser preguntado sobre si ese senador era Álvaro Uribe Vélez, Yair Klein dijo: "Sí, es cierto. Él era el senador propietario de la hacienda y él pagó por ese entrenamiento. No recibí ese dinero directamente de él, sino a través de Codegan, quienes habían garantizado el pago".



Después de culminar la diligencia judicial en Jerusalén, el mercenario israelí presentó disculpas por los entrenamientos a paramilitares que realizó en Colombia.



“No me siento culpable, pero lamento profundamente y me arrepiento profundamente de lo que pude haber causado en Colombia a través de una misión para la que fui contratado”, dijo en exclusiva a la W.



Según Klein, él hizo su trabajo y lamenta que, a través de ese trabajo, haya muerto gente.



“Solo tengo una palabra para Colombia: perdón”, dijo.



Durante la diligencia judicial, Klein habló de reiteradamente de traición. Cuando se le preguntó quién lo había traicionado, respondió: “Sencillamente los colombianos me traicionaron”