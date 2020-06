“Yo no respeto a Iván Duque, lo desprecio”: María Victoria, ‘la Toya’, Uribe

La invitada al Encierro de este martes 9 de junio fue María Victoria, ‘la Toya’, Uribe

“Es una antropóloga, arqueóloga, historiadora, investigadora, pero lo importante no son esos títulos que son suficientemente motivo de orgullo, si no su personalidad que es fantástica”, así lo recibió Alberto Casas.

María Victoria Uribe contó cómo fue que utilizó el reinado como un debate de fondo, “he sido una persona pensadora, y esa oportunidad fue de oro para criticar desde adentro las cosas con las que no he estado de acuerdo con el reinado de belleza”.

Además, contó sobre su gusto por la música, “siempre escuche ensayos de la sinfónica por mi abuelo, él se encerraba a componer y yo me ponía escucharlo”.

Lea en la W:

“Acabo de publicar un artículo en Londres, el cual es una apología de la violencia en Colombia”, manifestó María Victoria.

Por otro lado, comentó sobre lo que piensa de la pandemia del COVID-19, “yo no respeto a Duque, lo desprecio, porque fue el que decidió que los mayores de 70 años debemos quedarnos en la casa… Me extraña que no haya un abogado o alguien que se pronuncie legalmente sobre el tema. Iván Duque nos trata como muebles viejos y por eso nos confina, estoy en absoluta rebelión con eso”.

“Yo no lo estoy mirando como terquedad, lo estoy mirando como un modelo de familia que le tocó a él y lo quiere implementar en todas las familias…. Yo salgo cuando se me da la gana, Duque no me va a venir a decir cuándo debo salir y cuándo no”, dijo.