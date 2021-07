Denuncian irregularidades en construcciones de los cerros orientales de Chía

En diálogo con Sigue La W, Nixon Mora, ambientalista de Chía, miembro de Voces del Río - y Redacción, comentó que “estas construcciones que se están adelantando en Chía han sido denunciadas porque causan graves afectaciones en nuestros ecosistemas, además de que incumple la normativa vigente. Las mansiones las venden en Estados Unidos con jacuzzi, piscina, elevador, mega ventanales. Cuestan 12 mil millones de pesos”.

Por otra parte, Mora hizo una consulta en el Ministerio de Ambiente para conocer cuál es la normatividad y qué se puede hacer para evitar estas construcciones. Como respuesta, le dijeron que “en este sitio no está permitido las construcciones porque está la ley de los cerros”, la cual establece que “a 2,600 metros de altura no se puede construir, y este sitio está a 2,900, además de pertenecer a una zona de reserva. No tienen licencia. Lo único que puso el señor fue un aviso diciendo que la licencia está en trámite”.

Otra denunciante es Iris Laverde, quien aseguró que “el condominio está dentro de la reserva forestal, pero esta no fue delimitada con exactitud. Todo tipo de construcción está prohibido desde 2014. En este momento no se pueden otorgar nuevas licencias. La Secretaría de Ambiente, sin embargo, nos dijo que sí se podía”.

En respuesta, Luis Carlos Segura, alcalde de Chía, afirmó que “el Plan de Ordenamiento Territorial fue suspendido, por lo que nos estamos rigiendo por el POT del año 2000, lo que permitió, lamentablemente, estas construcciones. Hoy, en los cerros orientales hay 3,596 edificaciones. Lo primero que estamos haciendo es darle al municipio una nueva orden para que se cumpla el no desarrollo de construcciones de este tipo en los cerros. El día de mañana retomaremos las inspecciones. Hemos estado visitando constantemente las instalaciones. Me comprometo a que, si se vuelve a mover un ladrillo, estas acciones conllevarán acciones penales”.

Veedores y ciudadanos del municipio de Chía denuncian irregularidades que se estarían dando en los cerros orientales y occidentales, en zona de reserva forestal, por cuenta de construcciones y proyectos de vivienda que aparentemente no estarían cumpliendo con las normas y cuyos permisos aún son inciertos. Estas obras están afectando no solo los bosques, sino las especies animales que han tenido que emigrar hasta el punto de estar en riesgo de extinción.