Top 10: Yo no nací para estar haciendo dieta, ni para hacer ejercicio a las 5 de la mañana, yo soy gordito y así quiero ser por siempre.

Top 9: Yo no nací para enseñarle a mi tía de 70 años a usar WhatsApp, Facebook o Instagram, no tengo paciencia, ni tiempo. Que busque en Google.

Top 8: Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad.

Top 7: Yo no nací para pedirle permiso a mi esposa para salir con mis amigos. Yo nací para hacerle caso y punto.

Top 6: Yo no nací para ser monedita de oro y caerle bien a todos. Yo soy así, y si no les gusta, pues de malas.

Top 5: Yo no nací para entender de contabilidad, ni hacer cuentas de cobro, ni sacar retenciones. Lo mío siempre ha sido la música y el bullying.

Top 4: Yo no nací para estar leyendo la letra menuda de los contratos de Facebook, Instagram o WhatsApp. Yo simplemente acepto y que hagan con mis datos lo que quieran.

Top 3: Yo no nací para reinventarme. No más con esa presión social, les aseguro que si no me reinvento nada grave va a pasar, el mundo será el mismo si me reinvento o no.

Top 2: Yo no nací para ser nada distinto a ser actor, les juro que si no fuera actor, sería actriz.

Top 1: Yo no nací para bailar en Tik Tok. Es que si me da pena bailar en privado, ahora imagínense la pena de bailarle a medio planeta.