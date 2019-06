[Video] ¿Cuervo? La extraña criatura que tiene divididas las redes sociales

Un video de un cuervo se ha vuelto viral debido a que el ave se encuentra en una posición muy similar a la de un gorila, esto ha generado que los usuarios de internet creen diferentes teorías sobre si se trata de un ave mutante o de una nueva especie.

Ante la polémica generada en redes sociales el ornitólogo Kaeli Swift explicó qué es lo que está sucediendo con el ave. De acuerdo con el experto, es un cuervo y “lo que realmente está haciendo es tomar el sol. Cuando los pájaros toman el sol, bajan sus alas y ladean sus colas”.

There’s a very strange (uncredited) video of crow making the rounds on reddit. Here’s the deal. First, this is a large-billed crow, which is why the face is looking a little out of proportion. pic.twitter.com/LUYuMimvAp