“Baila ahora”: Lionel Messi a Yerry Mina tras fallar el penal

Lionel Messi volvió a tener una noche inspirada ante la Selección Colombia en las semifinales de la Copa América, juego en el que por penales avanzó Argentina a la gran final contra Brasil.

Un partido con grandes oportunidades de gol para ambos equipos, con un dominio por momentos del balón, en el que se destacaron las figuras de Messi y Luis Díaz: uno considerado el mejor del mundo; el otro una de las revelaciones del torneo.

En los 90 minutos los dos equipos quedaron empatados 1-1, por lo que todo se definió desde los cobros de tiro penal.

La gran figura en los lanzamientos de penal fue el arquero de la ‘albiceleste’ Emiliano Martínez, quien atajó tres penales y le habló antes de cada cobro a los jugadores colombianos para ponerlos nerviosos.

Uno de los que falló su tiro fue el zaguero Yerry Mina, desencadenando una euforia en los argentinos, quienes le gritaron de todo, entre ellos Lionel Messi.

“Baila ahora, baila ahora”, le gritó Messi a Mina.

Cabe resaltar que ambos fueron compañeros en el Barcelona por lo que solo sería una ‘calentura’ de momento del argentino por su paso a la final.

"BAILA AHORA" "BAILA AHORA"



is probably the most savage thing Messi ever said lmao