Carolina Munevar, la mejor deportista del Paraciclismo

La ciclista boyacense Diana Carolina Munevar, quien es considerada como la mejor ciclista paralímpica, compartió durante la entrevista la mejoría que ha tenido en las competencias “he aprendido mucho de este deporte, se ha venido dando un apoyo importante de la empresa pública, día a día se va haciendo más visible este deporte.”

Munevar que empezó hace cuatro años en el ciclismo paralímpico contó cómo fueron sus inicios en el deporte: “inicié hace 10 años en el ciclismo, ahí empecé la formación. En el 2014 tuve el accidente de tránsito y desde ahí empecé un proceso muy difícil porque no esperaba eso. Sin embargo ahí empecé a adaptarme al cambio y gracias a mi familia logré superar esa situación.”

Sobre sus preferencias a la hora de competir, expresó que: “Cada una tiene un proceso, no me gusta mucho la pista, pero para mí es un complemento, me ayuda mucho para la ruta. Me siento más a gusto en la ruta, siento más libertad.”

En cuanto a la clasificación a Tokio 2020 contó que: “en este caso tenemos que acumular la mayor cantidad de puntos y de acuerdo a eso a finales del año le dicen al país cuántos cupos hay para los paralímpicos.”

“Si tengo la oportunidad de estar en los paralímpicos, el objetivo será la crono. Ese fue el objetivo en Río”, agregó.