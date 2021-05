“Creo que falta poco”: James Rodríguez sobre su retiro del fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol reveló una entrevista con el mediocampista James Rodríguez en la que el jugador se sinceró y habló sobre sus metas personales y las que tiene con la Tricolor.

“Ganar alguna copa, eso es lo que yo quiero. He conseguido cosas muy importantes con esta camiseta, ¿por qué no ganar un título? (…). Deseo estar en un once de la FIFA. Estuve muy cerca en el 2014”, afirmó.

Rodríguez demostró su amor por la Selección Colombia asegurando que todos los partidos con la Tricolor son importantes.

“Creo que tengo 80 partidos y todos los tomo con una gran importancia, así sean amistosos. Cuando vistes esta camiseta tienes que darlo todo y siempre estar al límite porque estás jugando por un país”, mencionó.

Asimismo, el 10 de la Selección Colombia, aunque no reveló en qué equipo le gustaría retirarse, sí confirmó que no queda mucho tiempo para su retiro.

“No he pensado mucho eso, no te sé decir el sitio en donde me gustaría retirarme. Creo que falta poco porque no me gustaría jugar muy mayor. Por ahora quiero disfrutar al máximo”, dijo.

“Quiero aprender, ayudarle a los jugadores jóvenes. A toda esta camada que tiene casi 30 años para arriba le falta cada vez menos”, agregó.

Cabe resaltar que Rodríguez no vive uno de sus mejores momentos en el Everton ante las constantes lesiones que lo han hecho perderse varios partidos durante la temporada.