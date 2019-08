De competir descalzo a ganar oro en los Panamericanos, la historia de Anthony Zambrano

Con tan solo 21 años, el deportista nacido en la Guajira pero criado en Barranquilla empezó en su bachillerato a incursionar en el mundo del atletismo debido a la insistencia de sus compañeros para que se inscribiera. Tiempo después, compitió en los juegos de intercolegiado, en donde según él, competía descalzo porque su madre no tenía recursos económicos para comprarle unos tenis deportivos.

Sobre la competencia que vivió para conseguir el oro, expresó que: “los 400 son muy largos, es mucha técnica, mantener tu pasaje, tu tiempo. Yo soy un corredor que corre y hago mí prueba, no me gusta estar pendiente de los demás. Llegué a los 300 y tuve un gran remate faltando 80, el jamaiquino no se lo esperaba, pero tuve la oportunidad de mostrar al Zambrano que veníamos mostrando desde el 2015.”

En cuanto a su participación para las olimpiadas de Tokio dijo que: “yo ya clasifiqué en Suiza y voy a disfrutar el mundial de Qatar, después nos enfocaremos en las olimpiadas.”