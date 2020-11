Duván Zapata fue elegido el mejor jugador del Atalanta de octubre

El gran momento que vive el delantero colombiano Duván Zapata ya tiene sus recompensas luego de ser elegido el mejor jugador del Atalanta en octubre.

El exjugador del América de Cali es quien lidera el ataque del Atalanta junto a Luis Fernando Muriel.

Ser el jugador más determinante de su equipo en la Champions League le valió para quedarse con el reconocimiento.

“Vaya inicio de temporada para Duván Zapata. El delantero es el jugador del mes”, escribió el club italiano en sus redes sociales.

Che inizio di stagione per Duván #Zapata! È lui il vostro #AtalantaPOTM di settembre e ottobre!

A great start to the season for Duván! The 🇨🇴 striker is your September/October #PlayerOfTheMonth!

