Duván Zapata y Lionel Messi lideran el equipo de la semana de la Champions League

El delantero colombiano Duván Zapata hace parte del equipo ideal de la semana tras la primera jornada de la Champions League.

Zapata destacó con un gol y una asistencia en la goleada del Atalanta 4-0 al Midtjylland de Dinamarca.

Junto a él aparece el ‘astro’ argentino Lionel Messi, quien anotó en la también goleada del Barcelona al Ferencváros.

El resto del equipo está conformado por:

Portero: Marco Sportiello (Atalanta)

Defensas: Angeliño (Leipzig), Cristian Romero (Atalanta), Joe Gomez (Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern Múnich).

Mediocampistas: Zlatko Junuzović (Salzburgo), Tetê (Shakhtar Donetsk), Kingsley Coman (Bayern Múnich), Ansu Fati (Barcelona).

Delanteros: Duván Zapata (Atalanta) y Lionel Messi (Barcelona).

Messi & Zapata spearhead the #UCLfantasy Team of the Week!



Who was your top scorer? @PlayStationEU