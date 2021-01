"Estamos en el buen camino", dice Zidane tras ganarle al Celta

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró satisfecho este sábado tras ganar 2-0 al Celta y colocarse líder liguero de manera provisional, asegurando que "estamos en el buen camino".

"Creo que estamos en el buen camino todos, tenemos que hacer las cosas bien y hay que seguir", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Hemos empezado muy bien el partido y hasta el final, hicimos un partido muy serio ofensiva y defensivamente, con y sin balón", añadió el técnico merengue, que elogió el trabajo de su jugadores recordando que "es una cuestión de todos" la buena dinámica.

Zidane volvió a dar algunos minutos a Eden Hazard, tras volver de una lesión en la pierna derecha, afirmando que "vamos a ir poco a poco, no hay que forzar nada, recuperar las sensaciones y poco a poco".

Le puede interesar:

El técnico también elogió a Lucas Vázquez autor del primer tanto y asistente en el segundo, con cuya continuidad en el equipo merengue se ha venido especulando.

"Lo que está haciendo, lo está haciendo bien, es un jugador muy fiable, muy metido, muy del Madrid, lo da todo en el campo y me alegro por lo que está haciendo, pero no me sorprende y creo que a sus compañeros tampoco", aseguró Zidane.

"Dicho esto creo que siempre es una cuestión de equipo, hoy jugamos bien desde el minuto uno hasta el final, sabemos que es el Madrid y que siempre tenemos que ganar y sumar. No es fácil y es lo que están consiguiendo los jugadores y me alegro por ello, pero queda mucho y tenemos que seguir", concluyó.