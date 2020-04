Gobierno descarta el fútbol a puerta cerrada por falta de protocolos

El presidente Iván Duque aseguró que no volverá el fútbol colombiano a puerta cerrada durante el aislamiento preventivo obligatorio, porque no hay garantías de protección para los jugadores.



De cara a la crisis del deporte, el mandatario le pidió al ministro Ernesto Lucena escuchar a los clubes para buscar salidas sostenibles.

Le puede interesar: Se extiende el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo: Duque

“Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando hoy no hay condiciones y no he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. Y eso a mí me parece importante porque hoy no hay un protocolo funcional para el fútbol, nadie puede jugar fútbol con el tapabocas”, dijo el mandatario.



Duque también se refirió a las críticas contra los bancos y advirtió que no permitirá que actúen como “vampiros” en momentos donde se necesita responsabilidad.



“Le he pedido al superintendente financiero que tenga el ojo abierto y que donde vea actitudes de algunos que quieran ser vampiros, de tratar de sacarle provecho a la crisis, que aplique ahí todas las medidas regulatorias posibles”, señaló.