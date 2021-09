Jean-Pierre Adams: murió el exfutbolista que pasó 39 años en coma por un error

El reconocido exfutbolista Jean-Pierre Adams falleció este lunes 6 de septiembre tras pasar 39 años en estado de coma. Su noticia conmocionó a miles de fanáticos del fútbol francés pues se consolidó como uno de los mejores defensores de la selección de ese país.

Adams estaba en coma desde 1982 por un error médico cuando le practicaron una operación de rodilla. Durante la intervención por una rotura de un ligamento, se reportó un inconveniente en la anestesia que desencadenó en un paro cardíaco y daño cerebral.

El exdeportista es recordado por su larga trayectoria en varios clubes como el Nimes, el OGC Nice y el PSG entre 1970 y 1979. Durante sus actuaciones en la Selección de Francia se ganó el apodo de “La Roca Negra” por su trabajo como defensa.

Aunque Jean-Pierre Adams nació en Dakar, la capital de Senegal, a sus diez años de edad se mudó a Francia. Justamente en ese país construyó una importante carrera deportiva hasta que entró en coma, batalla que perdió a sus 73 años.

Sobre el inconveniente con su anestesia en la operación de rodilla en el Hospital de Lyon, se sabe que desde entonces no logró despertar. En su momento, una anestesista tuvo que atender a varios pacientes junto a su aprendiz por una huelga de los trabajadores.

El caso llegó hasta la justicia y en 1990 ambos profesionales de la salud fueron suspendidos por un mes de sus labores y tuvieron que pagar una multa.

El club PSG se pronunció a través de sus redes sociales y expresó las condolencias a la familia de Jean-Pierre Adams por la pérdida del exfutbolista.

Le @PSG_inside a perdu, ce lundi 6 septembre, l’un de ses glorieux anciens. Défenseur des Rouge et Bleu et de l’Équipe de France, Jean-Pierre Adams avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979.



Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.