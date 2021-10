La nueva lesión de James lo dejaría fuera de los próximos encuentros de Al-Rayyan

James Rodríguez, el '10' colombiano busca tomar ritmo para retomar su mejor nivel y aunque durante el partido mostró algunos destellos de su calidad, el balance terminó siendo totalmente negativo, y al parecer ha cogido una nueva 'mala racha'.

El colombiano se vio envuelto en una jornada de furia desatada luego de recibir segunda tarjeta amarilla en Catar, acto que lo dejo expulsado del campo de juego.

James quiso capturar un rebote y un rival, con total imprudencia, generando un choque de manera peligrosa justo en el borde del área. El golpe impactó porque el defensor en ningún momento tuvo en cuenta el físico de Rodríguez, que quedó tirado en el suelo.



Se evidencio que el choque fue a la altura de las costillas, aunque el colombiano también fue impactado en la zona de la cabeza.

Lea también:

Video: James Rodríguez se salió de control luego que lo expulsaran por reclamar

Con referencia a esto, este domingo, el club informó que el gran golpe no fue gratis, pues le ocasionó una lesión al colombiano que lo marginará algunos días del trabajo con sus compañeros.



"James tiene una contusión en la décima costilla derecha. Necesitará algunos días para sanar", fue todo lo que escribió el club qatarí en sus redes sociales sobre la situación del jugador, que de todas maneras no estará en el próximos partidos porque en esa misma jugada fue expulsado por quejarse ante el árbitro.



Quizás la máxima preocupación para Rodríguez sea estar o no disponible para la próxima fecha FIFA de Eliminatorias.