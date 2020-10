La provocación del Barcelona a la Juventus y a Cristiano Ronaldo en redes sociales

La cuenta Twitter en inglés del F.C. Barcelona publicó un desafiante mensaje para la Juventus luego de que el equipo azulgrana ganara 2-0 en el primer enfrentamiento entre estos equipos en esta edición de la Champions League.

“Nos alegra que hayan podido ver al mejor de todos los tiempos en su campo, Juventus”, escribieron desde el Barcelona, haciendo alusión a Lionel Messi.

We are glad you were able to see the on your pitch, @juventusfcen ! pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

El comentario levantó todo tipo de reacciones en redes sociales, algunas en broma, otros lo tomaron como un desprecio a la Juventus y algunos asumieron que era un reto o desafío a Cristiano Ronaldo, jugador que no pudo participar en el partido por dar positivo para COVID-19.

Al ver el mensaje del equipo español, la cuenta oficial de la Juventus no dudó en responderles directamente a quién es el mejor jugador del mundo.

“Probablemente lo buscaron en el diccionario equivocado. Les llevaremos al mejor al Camp Nou”, comentó la Juventus, haciendo referencia al portugués.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou